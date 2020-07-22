العثور على جثة مزارع بأثار طعنات بحوش عيسى بالبحيرة

عثر أهالي حوش عيسى، صباح اليوم، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بطريق "نجع المرابط- نجيب محفوظ" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التى تولت مهمة كشف ملابسات الجريمة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بطريق نجع المرابط بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة محمد حامد عبدالرحيم، 24 سنة، مزارع ومقيم نجع المرابط، بطريق بين قريته وقرية نجيب محفوظ، مصابًا بطعنة بالصدر وجرح بالرأس.

ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.