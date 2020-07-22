تأجيل قضية منار سامي لـ29 يوليو للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محمد صالح، تأجيل القضية رقم 595 لسنة 2020، والمتهم فيها منار سامي، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، إلى 29 يوليو الجاري، للنطق بالحكم.

وعُقدت هيئة برئاسة المستشار أحمد صالح عبد السلام، وعضوية المستشارين أحمد محمد ابو شليب، ومحمود حسيب، وأمانة سر بسيوني السايس.

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، قد أحال المتهمة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.