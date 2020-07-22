رئيس التحرير

محمود مسلم

تأجيل قضية منار سامي لـ29 يوليو للنطق بالحكم

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:59 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
منار سامي

منار سامي

قررت محكمة جنح طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محمد صالح، تأجيل القضية رقم 595 لسنة 2020، والمتهم فيها منار سامي، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، إلى 29 يوليو الجاري، للنطق بالحكم.

وعُقدت هيئة برئاسة المستشار أحمد صالح عبد السلام، وعضوية المستشارين أحمد محمد ابو شليب، ومحمود حسيب، وأمانة سر بسيوني السايس.

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، قد أحال المتهمة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

 

اقرأ المزيد:

والدة منار سامي تدافع عن ابنتها: ملابسها طبيعية.. وبعت "عفش البيت"

بدء أولى جلسات محاكمة منار سامي في التحريض على الفسق

وصول منار سامي لمحكمة جنح طنطا لنظر أولى جلسات محاكمتها

تجديد حبس أسرة منار سامي بتهمة التعدي على ضابط 15 يوما

غدا.. "اقتصادية طنطا" تنظر أولى جلسات محاكمة منار سامي