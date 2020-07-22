والدة منار سامي تدافع عن ابنتها: ملابسها طبيعية

قالت والدة المتهمة منار سامي، إنَّ ابنتها لم تفعل شيئا خاطئا كما أنَّ ملابسها طبيعية ولم تحرض على الفسق و أو أي غرائز كما يتمّ اتهامها.

والدة المتهمة: ابنتي كانت طالبة في أكاديمية طيران خاصة.. ولم تستكمل تعليمها بسبب المصروفات وتوجهت للتمثيل

وأضافت والدة "منار"، لـ"الوطن"، أنَّها "باعت عفش منزلها ولم يتبق سوى الغسالة والثلاجة وتمّ عرضهما للبيع أمس، من أجل القدرة على الذهاب وراء ابنتها في المحاكم والنيابات، وأيضا والد منار وشقيقها وشقيقتها، والذين تمّ حبسهم أمس 15 يومًا بتهمة التعدي على ضابط في أثناء أحد محاكمة "منار" في بنها.

وكشفت الأم أنَّ ابنتها كانت طالبة في أكاديمية "مضيفات طيران" خاصة، وبسبب عدم القدرة على تحمل مصاريفها لم تكمل دراستها، وتوجهت للتمثيل، وجميع فيديوهاتها ليس فيها أي نوع من خدش الحياء وهدفها كان التروّيج عن نفسها ليس أكثر، وما يتردد عن وجود تربح من خلال نشر فيديوهات على "تيك توك"، غير صحيح، وأنّها تخشى أنّ تحكم هيئة المحكمة بكفالة مالية بسبب عدم قدرتها على السداد.

والدة منار سامي: ابنتي لم تتربح من تيك توك.. وخايفة يتحكم عليها بغرامة نعجز عن سدادها

كانت والدة المتهمة حرصت على الحضور برفقتها الطفلة "لي لي" ابنة المتهمة، ووصلت الفتاة منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، إلى محكمة جنح طنطا، في حراسة الأمن، لنظر أولى جلسات القضية المتهمة فيها، برقم 12 لسنة 2020، في التهم الموجهة إليها.

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة، وتحددت أولى جلسات القضية اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقديم بلاغات ضدها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد التحريض على الفسق والفجور.

وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وجرى إحالتها لمحكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة الأربعاء، لنظر القضية.