افتتاح المقر الجديد لمعهد التمريض ببنها

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المقر الجديد للمعهد الفني للتمريض التابع للجامعة، والذي افتتحه اليوم، حيث اطمئن على حسن سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة لأعمال تطوير مبنى الإدارة الطبية، والعيادات التخصصية الجديدة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وكذلك الصيدلية، والمقر الجديد لمركز الطبع والنشر.

وقال رئيس جامعة بنها إنه يجري حاليًا أعمال تطوير شاملة للمبنى، وبحث احتياجات كل جهة على حدة، حتي تستطيع القيام بدورها علي أكمل وجه.

يذكر أن أعمال الامتحانات بالمعهد الفني للتمريض بالجامعة بدأت بالمقر الجديد، ومن المقرر أن تنتهي في 9 أغسطس المقبل.