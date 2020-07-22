"الصحة": "عشان نقول تخطينا ذروة كورونا محتاجين أسبوعين تلاتة"

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة، إن بعض المنتجات الدوائية، بدأت تحصل على ترخيص بالاستخدام العاجل لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المجتمع العلمي، لا يحتوي على منتج أثبت فاعليته أكثر من غيره في علاج فيروس كورونا.

وتابعت: "مازلنا في المراحل البحثية، سواء منتجات تصنع محليًا أو منتجات استيراد المواد الخام الخاصة بها من الخارج، وهناك تجارب أوشكت على الانتهاء، ونتابع الأمراض الذين يحصلون على الأدوية لكي نخرج بنتائج خاصة بالمصريين".

وأردفت: "الشركات التي حصلت على الموافقة بالطرح في السوق، كانت موافقة للاستخدام العاجل، لأننا في ظروف طارئة وإذا انتظرنا دلائل كاملة، فقد يتم الحصول على الموافقة بعد انتهاء الجائحة".

وأكدت، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تقل نسبيًا، كما أن الأعداد الخطيرة قلت، حيث أنه من الملاحظ أن شراسة الفيروس قلت، وحاليًا يتم تحليل بيانات المرضى في الوزارة للوصول إلى نتائج: "عشان نقدر نقول إننا تخطينا الذروة محتاجين أسبوعين تلاتة".