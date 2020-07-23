تحافظ على نصيب الأجيال القادمة.. تعرف على وحدة المتغيرات المكانية

تعد وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبية، من أهم الملفات التي يتم إدارتها من خلال الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ بإشراف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، بهدف الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من أملاك الدولة من خلال "التنمية المستدامة".

وتستعرض "الوطن"، مهام وأساليب تنفيذ مهمة الوحدة ودورها في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

1- رصد ومتابعة الأراضي سواء كانت أملاك عامة او خاصة وقانونيتها.

2- رصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.

3- تعمل وحدة المتغيرات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد

4- رصد ومتابعة المتغيرات المكانية للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية "Plant Scope".

5- تقلل الفترة الزمنية التي تستغرق لرصد التغيرات والتعديات على أراضي الدولة والبناء على الأرض الزراعية خلال فترة معينة.

6- تعتمد علي صور الاقمار الصناعية لرصد وتحديد تلك المستجدات باستخدام صورتين للأقمار الصناعية "planet scope" بتاريخين مختلفين وذلك بشكل دوري ومستمر

7- تساهم في دعم متخذي القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات والتعديات بشكل سريع .

8- تساهم في عدم التعدي على الأراضي في إطار ضرورة الحفاظ عليها.