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الإصلاح الزراعي تستهدف تحقيق فائض مليار جنيه في 2020/2021

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محمد عزالدين
10:05 ص | الخميس 23 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنّ الطفرة التي تحقّقت في التصدير، تعبر عن نجاح الزراعة المصرية، موضحا أنّها زادت عما كانت عليه في العام الماضي رغم الغلق الذي سببته أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الاعلامية جومانا ماهر، وهدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، أنّ الأسواق كلها تطلب المنتجات الزراعية المصرية، ويتم عمل مجمعات للألبان لإتاحتها في السوق: "لدينا مجمعا لتصنيع الألبان في الفيوم لإنتاج نحو 16 نوعًا من منتاج الألبان لإتاحته للمجتمع المصري".

وأردف أنّ الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه بألا تكون الهيئة خدمية فقط، إذ استطاعت في العام المالي الماضي تحقيق فائض 18 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة: "هذا العام قد يزيد الفائض عن مليار جنيه".

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