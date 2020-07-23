ضبط 133 قطعة سلاح و195 قضية مخدرات وتنفيذ 74086 حكم قضائى 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 133 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 111 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية .

(3) بنادق رصاص .

(19) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(95) فرد محلى.

(207) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة .

ضبط (219) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (74086) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(327) حكم جناية.

(22118) حكم حبس جزئى.

(4075) حكم حبس مستأنف.

(36756) حكم غرامة.

(10810) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (195) قضية مخدرات بحوزة (214) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (4,957 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (4,843 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,927 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,165 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (1,180 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (166 جرام).

عدد (4602) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (30820) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.