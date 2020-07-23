ضبط مرتكب واقعة سرقة مصوغات ومبالغ مالية وإعادتهم لمالكها

فى إطار تكثيف جهود البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة عدد (2) خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالى 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

فقد أسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول) وأضفت التحريات أنه المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الأسكندرية تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول .. وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المذكور فى ممارسة نشاطه الإجرامى- مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر بإسم المجني عليه وزوجته- 19 ساعة يد رجالى "جارى التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الإستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقى المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها فى 5 أحكام).. تم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.