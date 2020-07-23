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استرداد 197 ألف متر مربع من أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالغربية

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
07:48 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مراكز المحافظة أزالت 585 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 197 ألف و665 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال الموجة 16.

وأوضح محافظ الغربية، انه تم تحقيق المستهدف بـ391 حالة بمساحة 50 ألف و496 مترًا مربعًا، وبزيادة عن المستهدف بإجمالي 194 حالة، بمساحة 147 ألف و169 مترًا مربعًا، منذ بدء التنفيذ في 8 يوليو الجاري.

وأكد "رحمي" أن مراكز المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بنطاق المحافظة.

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