مستشار بأكاديمية ناصر: تقدم مصر حتى الآن نتاج للروح الوطنية لثورة يوليو

قال اللواء محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 23 يوليو غيَّرت كثيرًا من الوضع المصري، مشيرًا إلى أنها شهدت بداية صيحة الوطنية المصرية.

وأضاف خلف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تخاطب العالم كله وهي تمتلك أقوى جيوش المنطقة، وهذا الأمر نتاج طبيعي لثورة 23 يوليو حتى اليوم، لأن مصر فوق الجميع والتراب الوطني لا يلمسه أحد.

وتابع: "مصر استطاعت وضع نفسها في مقدمة دول العالم، ويكفي أن العالم كله يقول إن استقرار مصر هو استقرار للشرق الأوسط كله".

وأوضح، أن أبطال ثورة يوليو ولدوا في المصريين روحًا من الوطنية، مشيرًا إلى أن جيل أكتوبر 1973 الذي حطم خط بارليف كان معه شعاع وروح وقادة ثورة يوليو، وهكذا الأمر حتى اللحظة، وتفوق مصر حتى الآن من نتاج الروح الوطنية العالية لثورة يوليو.