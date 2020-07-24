حماية المستهلك: تنفيذ 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة خلال أسبوع

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن كل مؤسسات الدولة تتعاون لحماية المسهلك المصري، موضحا أنه جرى تنظيم حملات في 12 محافظة بواقع 47 حملة خلال أسبوع، وتم تحرير أكثر من 274 مخالفة أو محضرا.

وأضاف "فرج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه جرى ضبط مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إذ جرى ضبط 38 طن أغذية، كما جرى ضبط قطع وزيوت سيارات مغشوشة، بواقع 12 طنا من زيوت السيارات، إضافة لمحاضر عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر غير السعر المعلن.

وأشار إلى أن فروع حماية المستهلك تتواجد في 17 محافظة، ويتم تنظيم الحملات بالتناوب بحيث جرى تنظيم الأسبوع الجاري في 12 محافظة والأسبوع الماضي في 15 محافظة.

وأوضح أنه جرى تنظيم حملات في الفترة من 15 يونيو لـ 15 يوليو جرى تنظيم حملات في أكثر من 17 محافظة إذ جرى تنظيم أكثر من 150 حملة وأكثر من 1020 مخالفة، وضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة وقطع الغيار والأغذية غير الصالحة.