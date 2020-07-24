تشميع صيدلية وضبط 44 ألف قرص وعبوة أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة على الصيدليات بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة.

وجرى مداهمة إحدى الصيدليات التي تعمل دون ترخيص، وتفتح أبوابها للجمهور، وتقوم ببيع الأدوية بالمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 44 ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة دون فواتير ومجهولة المصدر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلي اتخذت كل الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات.

وجرى تشميع الصيدلية، وتحرير المحضر اللازم لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، بمركز شرطة ديرب نجم.