تخصيص عدد من المدارس كمنافذ لصرف معاشات يوليو بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأصحاب المعاشات، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاش بالمدارس، ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وحفاظًا على سلامتهم.

أوضح المحافظ أنه نظراً لظروف امتحانات الدبلومات الفنية فقد تقرر تخصيص عددا من المدارس لصرف معاشات شهر يوليو 2020 اعتبارا من غد السبت، وهي مدارس : "عمر مكرم الابتدائية بدلا من مدرسة الثانوية بنات وجزيرة السعادة للتعليم الأساسي وأبو الأخضر الشهداء الابتدائية والعصلوجي الثانوية بدلا من العصلوجي التجارية وبنات الجمهورية بالحسينية بدلاً من ملحقة المعلمين".

ودعا محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

يذكر أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات مشددة بالتنسيق مع مدير عام منطقة البريد بالشرقية لتسهيل صرف‫ معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.