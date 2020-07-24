انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في 126 لجنة بمدارس الغربية غدا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، انطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) صباح غد السبت، وتستمر حتى يوم 13 أغسطس، عدا يومي الاثنين 27 يوليو، والثلاثاء 11 أغسطس.

وقال محافظ الغربية، إن إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، يبلغ 29 ألف و846 طالبا وطالبة على مستوى مراكز المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحانات فى 126 لجنة، موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موجها بالمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات، والتواصل الدائم مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية وتذليل أي عقبات.

أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة، لاستقبال الطلاب في جميع اللجان، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التى تضمن سلامة الطلاب، وتقليل كثافة الطلاب باللجان، وزيادة عدد اللجان.