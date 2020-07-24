ضابط يروي تفاصيل حواره مع تكفيري بسيناء: قالي يا مرتد فرديت بـ7 طلقات

حكى الملازم أول عمرو عابد، تفاصيل حوار دار بينه وبين إرهابي، أثناء تقديمه الدعم لقوات الجيش في سيناء، خلال واقعة استشهاد الضابط شريف محمد عمر في 16 مارس 2016.

وقال عابد خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "لما جالهم دعم وحسوا إنهم أكتر والكثرة تغلب الشجاعة، طلع واحد فيهم، بص لزملائه واداني ضهره، وكان واخد ساتر نصف جدار، قال لزملائه أوقفوا الضرب يا إخوان".

وأضاف: "المسافة بيننا كانت لا تزيد عن 8 أمتار، نظر لي في عيني، وقال لي استسلم يا مرتد، ستموت على الكفر، انقطعت عنكم المعاونة، لا تنتظروا الدعم، لقد قلنا إننا أصحاب الأرض، ستموتون على الكفر، استسلم يا مرتد".

وتابع: "في المعركة كنت بضرب طلقة ويتضرب عليّ 60 و70 طلقة، ولما التكفيري كلمني كنت واقف ساكت، والعقيد محمود هلال نادى عليّ وقالي أنت فين، نفسي صعبت عليّ من كلام التكفيري لما قال إنهم أصحاب الأرض، فضربت 6 و7 طلقات فرجع مكانه تاني".

وفسر عمرو عابد، تصرف التكفيري بأنه جبان وكان يخشى المجيء إليه بالرغم من زيادة عدد التكفيريين: "مكنش يقدر يدخل لي".