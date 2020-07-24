32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنوفية

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن مستسفيات محافظة المنوفية، سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، خلال 24 ساعة الأخيرة، موضحا أن عدد من الحالات، خرجوا لتنفيذ العزل المنزلي، نظرا لوجود أعراض متوسطة لا تستدعي الحجز في المستشفى.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الطواقم الطبية، يقدمون ملحمة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الإصابات بين الأطباء، سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بينهم.