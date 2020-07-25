"منكتبش تحيا مصر على المظروف".. "مكرم" توضح خطوات انتخابات الشيوخ

حثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، واصفة تلك الانتخابات بالاستحقاق الهام، مقدمة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم كل التسهيلات لإتمام تلك الانتخابات.

وأوضحت "مكرم" خلال بث مباشر عرضته على صفحة الوزارة على "فيس بوك"، خطوات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد، قائلة إنه يجب على الناخب في الخارج الاحتفاظ بالرقم الكودي ليوم 9 و10 أغسطس المقبلين، بعد تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، وفي يومي 9 و10 أغسطس يتم دخول الناخب مرة أخرى للموقع، وبعد إدخال الرقم الكودي يظهر قائمتين أو نموذجين الأولى للنظام الفردي، والثانية للقائمة، للمحافظة التابعة لها الناخب.

وأشارت إلى أنه بعد طباعة النموذجين واختيار عدد المقاعد المطلوب، يتم وضعهما في مظروف مغلق أبيض، محذرة من كتابة عبارات أو علامات "ولا هنحط علم مصر ولا تكتب حتى تحيا مصر عشان كدة صوتك هيبقى باطل"، لافتة إلى أنه سيتم وضع هذا المظروف في مظروف أكبر منه، لوضع صورة الرقم القومي أو صورة لجواز السفر، والإقرار الذي سيتم إصداره 9 أغسطس، كما سيتم وضع صورة الإقامة.

وأوضحت أنه سيتم كتابة عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها الناخب، ويتم إرساله بالبريد العاجل للسفارة قبل يوم 12 أغسطس، "الموضوع بسيط للغاية، وياريت أبنك أو بنتك يكونوا جنبك علشان تعلمهم درس في مشاركة حضرتك السياسية في بناء دولتك، عاوزين ننقل للجيلين الثالث والثاني أهمية مشاركتكم الحصول على جواز سفر مصري والحصول على بطاقة الرقم القومي".