محافظ القليوبية يشيد بإجراءات تنظيم امتحانات الدبلومات ببنها وطوخ

أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإجراءات امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك خلال جولته وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، وهالة حسام مدير إدارة طوخ التعليمية، لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - زراعي والفندقي) والتي انطلقت صباح اليوم السبت، في 172 لجنة على مستوى المحافظة.

وتفقد المحافظ لجان امتحان مادة اللغة العربية بمدرستي بنها الثانوية الميكانيكية العسكرية بنظام الثلاث سنوات، والشهيد سامح البطاوي الثانوية الصناعية بنات بمشتهر بنظام 3 سنوات، وأشاد بتوافر الإجراءات الاحترازية والوقائية والنظام المتبع أثناء دخول الطلاب وداخل لجان الامتحانات، كما أشاد بتوافر الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات الوقائية والاحترازية والأمنية تزامنا مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، إن 51 ألفا و743 طالبا يؤدون الامتحانات في 172 لجنة على مستوى المحافظة، في ظل إجراءات احترازية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جرى تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات الأمن المستديمة، والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن والصحة والمحليات والمحافظة والوزارة.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات للامتحانات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية وجرى تكليف مديري الإدارات التعليمية بعمل متابعات يومية في نطاق لجان السير بإداراتهم وفق مجريات الأحداث، ورفع تقرير يومي عن تلك المتابعات لمدير المديرية رئيس غرفة العمليات.