"الخدمات البيطرية": ذبح الأضحية بالشوارع عذاب للحيوان

حذر الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من ذبح الأضاحي في الشوارع، قائلا: "إحنا لما بندبح في الشارع بنخالف الله سبحانه وتعالى لأن بيبقى فيه عذاب للحيوان وعدم رأفة"، كما أنه من الممكن عدم السيطرة عليه أثناء ذبحه، "بنشوف كتير الحيوانات بتجري في الشارع والجزارين بيجروا وراه وبيحاولوا يقطعوا رجليه عشان يوقفوه وده تعذيب".

وأضاف "عادل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن مخلفات الذبح تشكل إيذاء للآخرين وسكان المناطق المحيطة للذبح، كما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، "إيه الضمانة إن اللحمة اللي أنت دبحتها دي سليمة صحيا وعشان كدة لازم نتوجه للمجزر"، لافتا إلى أن الطبيب البيطري يجري كشفا للأضحية قبل ذبحها، وبعدها للتأكد من صلاحيتها ويقر بخروجها.

وأشار إلى أن هناك أمراض خطيرة تتنقل من الحيوان المصاب عن طريق اللحوم ومنتجاته مثل مرض السل، وينتقل بمجرد التلامس مع اللحم، ويعتبر مرض مزمن، ناصحا المواطنين عن شراء اللحوم بالتدقيق في الأختام وأن يكون واضحا، وأن يكون اللحم متماسك ورائحته مقبولة والشراء من جزاء موثوق به.