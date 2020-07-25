لجنة لوضع تصور لسانت كاترين الجديدة عقب عيد الأضحى

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن هناك لجنة ستقوم بزيارة المدينة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لوضع التصورات والمقترحات الخاصة بإنشاء سانت كاترين الجديدة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس المدينة، أن الرؤية المستقبلية للمدينة تتضمن إنشاء عدة فنادق خمس نجوم في مناطق سوف يجري تحديدها من قبل مختصين، بالإضافة إلى إنشاء ممشي سياحي في منطقة وادي الراحة، ومنع سير السيارات في أماكن معينة.

وأكد " العناني" أن المقترح يتضمن أيضًا إنشاء اسواق سياحية ومولات للزوار، وازدواج طريق وادي فيران وتوسعته، وإنشاء طريق وادي حبران بطول 60 كيلو مترا، لربط مدينة الطور بسانت كاترين.

وأشار إلى أنه سوف يجري تطوير كل المرافق والخدمات بالمدينة لتزويدها بكل ما محتاجة من مياه وصرف صحي وطرق، وفتح بعض الوديان المغلقة أمام السياح حتي تعود سياحة السفاري في الجبال لسابق عهدها.

أضاف أن شبكات المياه جري تطويرها بالمدينة ولاول مرة يتم تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، وقال إن المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء قام بزيارة الي مدينة سانت كاترين لوضع التصور الخاص بربط شبكة كهرباء المدينة علي الشبكة الموحدة بدلا من محطة التوليد الموجودة حاليا وبذلك تكون كاترين اخر المدن المنضمة الي الشبكة الموحدة للكهرباء.