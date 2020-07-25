بمقدمات حجز تبدأ من 50 ألف جنيه "الإسكان" تطرح أراض جديدة

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراض سكنية متميزة وأكثر تميزًا، يوم الثلاثاء المقبل، في المدن الجديدة بمقدمات حجز متنوعة، تبدأ بـ50 ألف جنيه في مدينة أخميم الجديدة وصولا لـ350 ألف جنيه في بعض المدن.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فإن الطرح يشمل نوعين من الأراضي، حيث ستطرح للحجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزا" بمساحات تبدأ من 294 م2 : 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

وأوضحت وزارة الإسكان، أن الهيئة ستطرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

ويجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقي المدن.

ووفقا لموقع الهيئة فإن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 28/7/2020.

ووفقا لبيان رسمي من الوزارة، فإن خطة الهيئة تشمل توفير عدد كبير من قطع الأراضي السكنية المخلتفة، لتلبية رغبة المصريين في التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضي من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.