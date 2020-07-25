الدقهلية تستقبل 67 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في يوم 8 يوليو الجاري، وستستمر حتى 31 يوليو من نفس الشهر.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يُعرض عبر شاشة "DMC"، أنه جرى إزالة 223 مخالفة بناء بالكامل، من خلال التعاون مع مديرية الأمن، مشيرًا إلى أنه جرى تخطي الإزالات المستهدفة.

وأشار إلى إزالة 56 تعدٍ على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 أفدنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت 67 ألف طلب تصالح في مخالفات بناء من أصل أكثر من 167 مخالفة، بنسبة أكثر من 60% من المخالفات.