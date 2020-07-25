"مكافحة كورونا": سنصل إلى مرحلة "زيرو إصابات شديدة" قريبا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، إن مصر قاربت على الوصول إلى "زيرو إصابات شديدة"، وستكون الإصابات بسيطة ومتوسطة فقط، أي أن الإصابات لن تؤدي إلى دخول المستشفيات.

وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه في حالة "زيرو إصابات شديدة"، سيكون المرض مماثلًا لدور البرد العادي.

وتابع، أن هناك بعض الشواهد التي لا تصل إلى التأكيد بشأن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن ظهور اللقاح اقترب في شهر ديسمبر المقبل.

وأردف، أن العالم يشهد تجربة 17 لقاحًا على مستوى العالم يتم دراستها في مرحلة التجارب السريرية، منها 3 لقاحات لها السبق، ومنها لقاح أكسفورد حيث أن تجاربه مبشرة للغاية.

وواصلت: "حجزنا نحو 30 مليون لقاح أكسفورد لحماية المصريين، والتقت وزيرة الصحة التقت السفير الصيني لتكون مصر هي مركز تصنيع اللقاحات في أفريقيا".