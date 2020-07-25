مستشار الرئيس للصحة: شراسة كورونا تتراجع والمرض لم ينته بعد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تناقص أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن شراسة فيروس كورونا بدأت تقل، لكن المرض لم ينتهِ بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "مازلنا في حاجة إلى استمرارية الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نطمئن تمامًا، وهو ما سيستغرق بعض الوقت".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "إجراءات الحكومة كلها مهمة جدًا، وتعني أننا مازلنا نحارب الفيروس، وفي حاجة إلى المزيد من الوقاية".