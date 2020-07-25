رئيس التحرير

محمود مسلم

مستشار الرئيس للصحة: شراسة كورونا تتراجع والمرض لم ينته بعد

تناقص أعداد مصابي كورونا كان متوقعا.. ونحتاج لاستمرار إجراءات الوقاية

كتب:

شريف سليمان
05:21 م | السبت 25 يوليو 2020
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تناقص أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن شراسة فيروس كورونا بدأت تقل، لكن المرض لم ينتهِ بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "مازلنا في حاجة إلى استمرارية الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نطمئن تمامًا، وهو ما سيستغرق بعض الوقت".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "إجراءات الحكومة كلها مهمة جدًا، وتعني أننا مازلنا نحارب الفيروس، وفي حاجة إلى المزيد من الوقاية".

اقرأ المزيد:

خبير في الإحصاء: تراجع إصابات ووفيات كورونا بنسبة 29% في الأسبوع الـ23

إصابة مدير "حميات المحلة" الأسبق بفيروس كورونا

وكالة: سلاسل التوريد العالمية غير مستعدة لعملية نقل لقاح كورونا

إصابة تشافي بفيروس كورونا

130 إصابة بفيروس كورونا في السنغال والإجمالي يصل لـ 9552 حالة

تركيب كاميرات حرارية بالمطارات والمنافذ اليمنية للكشف عن كورونا

الحكومة البريطانية تناشد المتطوعين الانضمام إلى تجارب لقاح كورونا

إصابة رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية بفيروس كورونا