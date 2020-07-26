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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأحد 26 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

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