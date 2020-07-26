جهود مصر للتوسع في المركبات الكهربائية: أتوبيسات وسيارات ومحطات شحن

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتهم، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد.

كما طالب السيسي بتوطين صناعة السيارات في بلاده والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وأمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مصطفى أمين.

خطوات جادة اتخذتها مصر في سبيل التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، اخرها في يونيو الماضي، حين أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، التوصل إلى اتفاق مع شركة "دونج فينج" الصينية المتخصصة في مجال صناعة السيارات، أسفر الاتفاق بين الجانبين عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات (المملوكة للدولة) مع الجانب الصيني لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".

وأنه جرى وضع حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ وفقا لضوابط محددة، والتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، ومشروع إحلال التاكسي الأبيض بسيارات كهربائية أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.

وفيما يخص الأتوبيسات الكهربائية، وضعت الدولة خطة لتصنيعها، ففي فبراير الماضي، تحدث الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، خلال حضوره لأحد اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن بدء مصر الانتقال من مرحلة التجميع لمرحلة التصنيع في صناعة السيارات، وأنّ الأولوية لصناعة المركبات الكهربائية والأتوبيسات، ويتواكب ذلك مع إنشاء محطات الشحن الكهربائي من خلال شراكة مع الشركات المتخصصة.

كذلك أعلن عن صناعة أول سيارة ركوب مصرية، وذلك بعدما تم التعاقد مع شركة عالمية لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي خلال 4 سنوات بمعدل 500 أتوبيس كل عام، وأنّ إنتاج أول أتوبيس مصري بالكهرباء سيكون في نوفمبر المقبل، أن روحه ستسلم إلى بارئها قبل هذا الموعد بشهور قليلة.