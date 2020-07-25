تعافي حالتين من كورونا ومغادرتهم مستشفى الخانكة

أعلن مستشفى الخانكة المركزي، بقيادة الدكتور سيد سليمان مدير عام مستشفى الخانكة بالقليوبية خروج حالتين بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التي تم سحبها منهم وورود النتائج الخاصة بها سلبية.

وأضاف مدير عام المستشفى، أن مستشفى العزل استقبلت 15 حالة مصابة بالفيروس، منهم 5 حالات تم حجزهم بالرعاية المركزة لسوء حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن نسب الشفاء والتعافي بين المرضى جيدة نتيجة العامل النفسي الذي يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الشفاء بين المرضى.

وأضاف سليمان، أنه تم تشكيل لجنة طبية عليا بالمستشفى للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضى العزل وتنفيذها، ووضع محددات الدخول والخروج للمرضى بناء على حالة المريض، موضحا أنه عند دخول المريض المستشفى يخضع على الفور للفرز والكشف والتحاليل المعملية والأشعة الصدرية وتحديد حالته، وإذا كانت بسيطة يتم منحه العلاج من المستشفى ويتم إعطاؤه توجيهات العزل المنزلي.

وأكمل سليمان، أن كانت حالة المريض شديدة الخطوره يطلب منه أشعة مقطعية على الصدر إذا أثبتت إصابته يدخل المستشفى للعلاج لحين التحسن ثم يستكمل علاجه منزلي مع إرشادات العزل المنزلي وذلك لإعطاء الفرصة لمريض آخر للإستفاده من الخدمة الطبية بالمستشفى.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية والمخصصة ضمن مستشفيات القليوبية، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، أن المستشفى استقبلت 46 حالة كورونا منذ ظهور الجائحة وحتى اليوم وخرج منهم 29 حالة خروج تحسن ومتابعة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس.

وأكد مصطفى، أنه تم تعافي وخروج حالتين اليوم ليصل إجمالي المتعافين بالمستشفى 29 حالة تعافى من الفيروس وذلك بعد ورود التقارير الخاصة بمسحاتهم والتي أثبتت سلبية العينات الخاصة بهم وتعافيهم من الإصابة بالفيروس.