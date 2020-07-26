وزير التعليم عن نجاح امتحانات الثانوية: الدولة تستطيع فعل أي شيء

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية بكامل مؤسساتها، مهنئا أولياء الأمور بعبور مرحلة الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددا على أن التجربة أفرزت إيجابيات كبيرة يجب الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الدرس المستفاد في ظل إجراء هذه التجربة أن الدولة المصرية قادرة وأن مصر بالفعل تستطيع أن تقوم بأشياء كثيرة ولكن أن يكون مصدرها الثقة في ذلك دائماً والعمل الدؤوب.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الثقة وجدت منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير خاصة مع انتشار منصات السوشيال ميديا التي باتت نبضًا حقيقيًا للشارع عندما يعبر الأهالي والأسر في شتى القضايا ما يشكل ضغطًا على صانع القرار ويضعه في قلق يجعله دائماً يركن إلى العمل الدؤوب لمحو هذه المخاوف وتحقيق أفضل المخرجات.

وتابع: "لكن رغم هذه الفوائد للسوشيال ميديا إلا أن اندساس بعض الناس وسط آراء أسر الطلاب جعل القلق يتزايد"، موضحًا أن التجربة أثبتت قدرة الدولة المصرية ليس فقط في الثانوية العامة لكن في كافة المناحي بداية من المشروعات التي استطاعت الدولة القيام بها ونهاية بكافة القطاعات سواء البناء أو الطرق أو القطاع الصحي حتى لو كان هناك مشاكل لكن مقدرة الدولة تجعلنا مطمئنين، مطالباً المصريين بمزيد من الهدوء وعدم الانسياق وراء المندسين على منصات التواصل الاجتماعي.