طارق شوقي: عينة التفاضل والتكامل كانت الأقل في نسبة النجاح

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مستوى درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وهو آخر امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مرتفعة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "العينة العشوائية من مادة التفاضل والتكامل كانت نسبة النجاح فيها أقل من بقية المواد بواقع 87%، لأنها مادة صعبة جدًا".

وحول النظام التعليمي القديم، قال شوقي: "مفيش حد في الدنيا بيجيب 100%، أينشتاين مش بيجيب 100%، إحنا اللي عملنا النظام ده وبنعاقب الولاد على تقفيل الامتحانات".

وحول شكاوى الطلاب من صعوبة أسئلة الامتحانت، قال وزير التعليم: "نحصل على عينة عشوائية ونرى كم عدد الطلاب الذين حصلوا على درجته الكاملة، لكي نعرف مدى صعوبة الأسئلة، حيث أنها تقيس مهارات عليا في التفكير، مش لازم كل الطلاب يجاوبوا كل الأسئلة، الطبيعي إننا نتفاوت في قدراتنا، وأي مادة كان فيها أي نوع من الأخطاء أو لّبس في الفهم هنوزع الدرجات لمصلحة الطالب".