طارق شوقي يكشف ملامح نظام الدراسة بالعام الجديد: سنعلنه في سبتمبر

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستقبل النظام التعليمي في العام الدراسي الجديد والأقرب لما تم الاستقرار عليه، فذكر أنه سيتم إعلان نظام التعليم للعام الدراسي المقبل سبتمبر المقبل، ويتم التفكير حاليًا في نظام التعليم المدمج في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تمس العالم أجمع.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الوزارة لديها خيارات كثيرة تتعلق بكل مرحلة تعليمية فتطبيق التعليم المدمج لا يشمل قطاعات أخرى مثل الصفوف من kg1 وحتي الثالث الابتدائي حيث سيذهبون للمدارس بصورة طبيعية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ما ستشهده الثانوية العامة مستقبلاً يعد تطوير وتحسين ما يمكن تحسينه، رافضًا في الوقت ذاته اختزال التطوير في التكنولوجيا عبر "التابلت"، وغيرها من المصادر مؤكداً أن هذا الشق جزء وليس كل شيء والجانب الأكبر هو عملية البناء في فكرة التعليم في هذه المرحلة الخاصة جداً من عمر الطلاب عبر تغيير الثقافة من فكرة الدرجات إلى تنمية المهارات عبر تحسين مخرجات التعليم وبنائها.

وتابع: "هذا ما حدث منذ عام 2018، الاستثمار في التعليم سيكون هو النظام التعليمي الجديد، امتحانات الثانوية العامة العام المقبل إلكتروني".