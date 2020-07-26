الشكل النهائي لعملية اقتراع الناخبين بـ"الشيوخ": لا غنى عن الكمامة

من المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، فيما تجرى الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

إجراءات عديدة فرضها انتشار وباء كورونا الفتاك، على ملامح انتخابات مجلس الشيوخ، أعلن عنها المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وأقرتها الدولة من أجل سير الانتخابات بشكل آمن.

رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، علق على هذا الأمر قائلًا إن الهيئة الوطنية للانتخابات استقرت على الشكل النهائي للاقتراع، بحيث سيظل عدد الناخبين في اللجان كما هو لكل لجنة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية أن يكون هناك تقسيم لعدد الناخبين على مساحة كل محافظة.

وأضاف "محسن" لـ"الوطن"، أن الجديد هو تقليص عدد الناخبين داخل اللجنة في الوقت نفسه، وهو ما سيتحكم فيه منظمو العملية الانتخابية داخل اللجان، بحيث يسمح بالتباعد الاجتماعي الذي يقي من انتشار عدوى كورونا وفقًا لتوصيات وزارة الصحة.

كما أشار إلى أن الهيئة قررت زيادة عدد اللجان لتقليل أعداد الناخبين الوافدين لكل لجنة، متابعًا: "محدش هيدخل من غير كمامة ومحدش هيحط صباعه في حبر فسفوري".

من جانبها قالت نهى المأمون، المتحدث الرسمي باسم تحالف "راصد"، الذي من المقرر أن يراقب الانتخابات المقبلة، إنه سيتم توفير كمامة لكل من لا يرتدى كمامة، وجوانتي لكل ناخب، بحيث لا يوجد أي شخص داخل اللجنة غير محافظ على الإجراءات الوقائية.

وأضافت "المأمون" لـ"الوطن"، أن الخطورة تظل خارج اللجان، ولكن الهيئة ستكلف الأمن خارج اللجان بمنع أي تجمعات للناخبين، أو احتفالات على سبيل المثال، وذلك لمنع التزاحم والاختلاط، وفرض مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم التباعد الاجتماعي.

وأكدت أنه تم إلغاء الحبر الفسفوري الذي يضع الناخبين أصابعهم فيه لإثبات انتخابهم، حيث إن الانتخابات النيابية لا يشترط فيها الحبر الفسفوري، وذلك اتقاء لانتقال عدوى الوباء التاجي بين المواطنين، مع الاكتفاء بالإمضاء فقط لأن كل مواطن يدلي بصوته فى موطنه الانتخابي، ويوقع باسمه، كما يوقع أمين اللجنة.