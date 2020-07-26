"مكافحة كورونا": مصر سبقت العالم في إلزامية ارتداء الكمامة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن ارتداء الكمامة ليست وسيلة لدخول نادي أو مؤسسة حكومية فقط، ولكن للحماية الشخصية والمجتمعية من فيروس كورونا، مؤكدا على أن ارتداء الكمامة خلال تجمعات عيد الأضحى أساسي.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن مصر هي الدولة الوحيدة السباقة التي فرضت ارتداء الكمامة إلزاميا منذ شهر ومن لا يردتيها يقع تحت طائلة القانون، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اتخذت فقط أمس هذا القرار.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثبتت أن العلماء والقيادات والأطباء المصرية سباقين العالم دائما في هذا العالم: "وقت الحديث عن إنجازات مصر في هذا الوباء سيكون بعد الانتصار على الفيروس مش بس لما نسيطر عليه".