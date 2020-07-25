عضو لجنة مفاوضات السد الإثيوبي: تصريحات أديس أبابا الأخيرة مستفزة

قال الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية لمفاوضات السد الإثيوبي، وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، إنه لا مشكلة من تأخر مياه الفيضان في مصر لمدة 3 أسابيع، موضحًا أن السد العالي، يحتوي على كميات كبيرة من المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "التوربينات في السد الإثيوبي لم تكتمل، ويحتاج إلى 6 أشهر أو أكثر لتوليد الكهرباء من عدد 2 توربين".

وحول التصريحات الإثيوبية الأخيرة، قال: "حصل بعد قمة الاتحاد الأفريقي حالة غريبة من الانفلات، وإثيوبيا تحاول أن تصل بنا إلى حافة الهاوية".

وتابع، أن تصريحات إثيوبيا مستفزة، وتريد الدفع إلى الأمام لكسب المزيد في هذا الملف: "كنا في انتظار دعوة من الاتحاد الأفريقي كفريق فني، حتى نبدأ على أسس وأطر جديدة، بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم، لكن تصريحات إثيوبيا هدمت كل هذه الأمور".