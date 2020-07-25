علاء الظواهري: مصر لن تتضرر في هذه المرحلة بسبب ملء السد الإثيوبي

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو عضو اللجنة الفنية لمفاوضات السد الإثيوبي وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، إن تصريح وزير الخارجية الإثيوبي الذي قال فيه إن النيل لبلاده، هو "مراهقة سياسية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هذا الكلام لا يجب أن يقال من سياسي في هذا الموقف وبهذا الشكل.

وحول أزمة السودان الأخيرة بسبب السد الإثيوبي، قال الظواهري: "إثيوبيا كانت عاوزة المياه توصل لأعلى منسوب قبل اجتماع القمة، وفجأة قفلوا بوابة من البوابات اللي كانت بتخرج المياه، فقلت كمية المياه الخارجة، وتم تدارك الأمر بعد ذلك".

وتابع: "إذا لم يكن هناك اتفاق وترتيب بين الأطراف الثلاث فإن هذه الأضرار ستظهر مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك تعاون واتفاق على كل خطوة تقوم بها إثيوبيا".

وأشار، إلى أن إثيوبيا إذا لم تراعِ مطالب مصر والسودان فإنها قد تملأ السد خلال 5 سنوات.

وأردف: "نقطة المياه حتى تنتقل من إثيوبيا لتصل إلى السد العالي تستغرق نحو 21 يومًا على الأكثر، والحجم الذي خزنته إثيوبيا ليس لا يذكر بالنسبة لمصر، ولن نتضرر في هذه المرحلة".