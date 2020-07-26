إزالة 14 تعديا على أراضي الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة جميع أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجاري المائية ومنافعها.

وأشار المحافظ إلى إنه في إطار الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم تنفيذ 14 قرار إزالة على مساحة 1250 متر عبارة عن 7 قرارات إزالة على مصرف الشماسمة بزمام هندسة صرف رشيد، عبارة عن عشش وحظائر وتشوينات بإجمالي مساحة حوالى 670 متر مربع.

بالإضافة إلى 7 قرارات إزالة على مصرف البابلي بزمام هندسة صرف المحمودية، عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وبإجمالي مساحة حوالي 580م.