رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 14 تعديا على أراضي الدولة بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
12:52 م | الأحد 26 يوليو 2020
حملة إزالة التعديات بالبحيرة

حملة إزالة التعديات بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة جميع أشكال التعديات لإحكام سيطرة أجهزة الدولة على المجاري المائية ومنافعها.

وأشار المحافظ إلى إنه في إطار الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم تنفيذ 14 قرار إزالة على مساحة 1250 متر عبارة عن 7 قرارات إزالة على مصرف الشماسمة بزمام هندسة صرف رشيد، عبارة عن عشش وحظائر وتشوينات بإجمالي مساحة حوالى 670 متر مربع.

بالإضافة إلى 7 قرارات إزالة على مصرف البابلي بزمام هندسة صرف المحمودية، عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وبإجمالي مساحة حوالي 580م.

اقرأ المزيد:

إزالة 1398 حالة تعد منذ بدء حملات حق الشعب بالمنيا

حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الأراضي في البحيرة

أفريقية النواب: ندعم حق الشعب الليبي في تقرير مصيره

بلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك: ارتكب جريمة تنمر في حق الشعب

"حق الشعب".. تزيل 75 حالة تعدي في 10 مراكز ومدن بالدقهلية

عاجل.. السيسي: من حق الشعب أن يفخر بتضحيات أبنائه من الأطقم الطبية

إزالة 2659 حالة تعدٍ خلال شهر.. أسيوط تنفذ مبادرة حق الشعب بخطة خماسية