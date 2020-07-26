ضبط شخص بحوزته 30 كيلو "بانجو" بقصد الإتجار

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة أطفيح قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وعثر بحوزته على (10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها.

ضبط سيدة بحوزتها كيلو جرام من مخدر البانجو بقصد الإتجار

وتمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (ربة منزل-مقيمة بالقنطرة شرق الإسماعيلية) حال قدومها من الشرق إلى الغرب ، وبحوزتها (عدد 4 لفافات بداخلها نبات يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام تقريباً ، هاتف محمول) .. وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .