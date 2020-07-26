دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في الغربية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمطبقي المبيدات، لمدة 4 أيام، وذلك بالقاعة الكبرى بالمديرية، وبحضور المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور حسن النعناعي، منسق محافظة الغربية بالمديرية، والدكتور محمود أبو يوسف رئيس لجنة المبيدات بمركز بحوث وقاية النبات .

حاضر في الدورة، الدكتور حسن النعناعي، منسق محافظة الغربية، والدكتور محمود أبو يوسف، باللجنة العامة للمبيدات بمركز بحوث وقاية النبات.

وتعد هذه الدورة رقم 17 لمطبقي المبيدات بالغربية، وتتناول الدورة كيفية التعريف عن الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، والأعداء الطبيعية من مفترسات وطفيليات وأنواع مجاميع المبيدات، وكذلك كيفية قراءة البطاقات الاستدلالية للمبيد لكشف المبيدات المغشوشة، بالإضافة إلى التعرف على أمراض النباتات وكيفية تشخيصها وعلاجها وأنواع الملابس الواقية وبدائلها، وكيفية الوقاية من التعرض للمبيدات والمواعيد الأنسب لطرق تطبيق المبيدات من التشخيص الصحيح للآفة، وكذلك مواعيد الرش والجرعة المناسبة، وأنواع أدوات الرش والبشابير المختلفة، وأجزاء آلة الرش مع تطبيق عملي على معايرة آلة الرش وكيفية استخدامها وحساب الجرعة الأمثل للمبيد.

ومن جانبه أكد المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، انه قد تم تخفيض أعداد الشباب المشاركين بالدورة ليصل عددهم الى30 شاب وفتاة بدلا من 50 شاب ،وذلك منعا للتزاحم ،لافتا انه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.