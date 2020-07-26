نائب: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتجارة السيارات الكهربائية

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، وخبير السيارات المعروف، الحكومة، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

وأكد المسعود، في بيان عنه اليوم، أهمية أن تجري الحكومة دراسات شاملة لكل ما يتعلق بالمحاور التصنيعية والتجارية لاستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية.

وأكد أنّ الواقع يشير إلى أنّ مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال إنّ مصر تمتلك جميع المقومات والثروات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا كبيرا لصناعة وتجارة السيارات بمختلف أنواعها، وتصديرها لمختلف الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتوطين صناعات السيارات بمختلف أنواعها في مصر.