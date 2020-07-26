رفع درجة الاستعداد وإعلان الطواريء استعدادا لاستقبال العيد بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات يترأسها أحد المسئولين بذات الجهة، ممن لديه القدرة على التصرف في مواجهة المشكلات والأحداث الطارئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وقرر المحافظ إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك والتصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الأجازة وإزالتها فورًا.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع استمرار غلق الحدائق والمتنزهات تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الإستهلاكية وكذلك التنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الاساسية (اللحوم بكافة أنواعها) لجمهور المواطنين على أن تباع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مدير مديرية الصحة لتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر، للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها، وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لإستقبال مذبوحات الأهالي.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الصحة، بزيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية، لاستقبال كافة حالات الطواريء خلال إجازة العيد.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم طوال أيام أجازة العيد، وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحي بكل إرتياح وطمأنينة، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على إدارة مرور الشرقية والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري ومواجهة المخالفين، خاصة مركبات التوك توك لمنع وقوع أي حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع شوارع المدن والميادين العامة والاهتمام الكامل بنظافة البيئة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال أيام العيد وإزالتها فورا وقت حدوثها، مع التنبيه على كافة الجهات المختصة من (الزراعة – مجالس المدن – الوحدات المحلية – الاجهزة الأمنية) بتكثيف الجهود وتشديد الرقابة خلال أيام عيد الأضحى لمنع التعديات علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه وإزالتها فورا قبل تطورها.