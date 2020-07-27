حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينهم في الصفات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بموضوعية وبأسلوب اقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكّم في عصبيتك وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يدفعك للقيام بواجبك وتستمتع بمسئولياتك وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وتوظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقتك بمن حولك وتؤثر فيهم بشدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. عطارد في برجك يمدك بالإصرار وبالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم رومانسيا وهناك فرصة لنمو مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك بتنظيم أفكارك على جميع المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على تقوية الروابط العائلية باحترام الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك اليوم على أمور مهنية ومالية أو تجارية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد معاكسان وقد يسبب لك ذلك تشوشا وميلا للابتعاد عمن حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة ويمدك الفلك بإصرار كبير.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وتكتم مشاعرك، انتبه كي لا ينكشف لك سرا، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويعدك ذلك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم يعدك الفلك باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ورغم الضغوط تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وتتكيف ببساطة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بحرية وتقوم بواجباتك المنزلية على أكمل وجه وتحسن توظيف جهودك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.