"الأورمان": نشهد ملحمة في التبرعات بالأضاحي.. ورجل أعمال تبرع بـ22 عجلا

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن جميع مجازر وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية ستكون جاهزة لاستقبال الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "سنذبح في مجزر القوات المسلحة بالفيوم، وهو الأحدث في العالم، وهناك تذبح العجول وتُسلج وتُبرد وتُجمد وتُقطع بشكل رائع".

وتابع: "هناك ملحمة في التبرع بالأضاحي هذا العام، ورجل أعمال تبرع بـ22 عجلا، وثمن العجل 21700 جنيه وأسعار صكوك الأضاحي لم تزد جنيهًا واحدًا عن العام الماضي، والتبرعات زادت عن العام الماضي".