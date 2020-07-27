ساكنة بعقار "الشربتلي" بالزمالك: "أصريت أطلع أجيب 6 قطط بتوعي"

قالت دينا ذو الفقار إحدى قاطنات عقار الزمالك المائل، إن السكان كانوا سيحصلون على تعويض للسكن في مكان آخر لمدة 15 يومًا، لكن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بأن يصرف التعويض لمدة شهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "لا نعرف حقيقة الموقف، سواء ترميم أو خلافه، وبالنسبة لواقعة تصدع العمارة، فأنا شاهدت مهندسَين تابعين للمترو، كانا يقفان عند سفارة البحرين، وقد شاهدتهم أمس في الخامسة بعد العصر وهما يطلبان من الأمن أن يسمح لهما بدخول سفارة البحرين من الناحية الملاصقة لعمارتنا، لكن الأمر تم عرقلته".

وتابعت: "كل هذه الأحداث حصلت في الساعة الثامنة صباحًا، وعندما نزلت من العمارة وعندما كنت أسير في الشارع وجدت سور السفارة مائلًا على السور الحديد الخاص بالمترو، والأرض كانت تتجه إلى الأعلى".

وأردفت: "والساعة 10 جالي تليفون من والدتي وطلبت مني مجيش البيت، لأنه بيقع، وجريت بالعربية بسرعة، ولقيت والدتي في الشارع وهي عندها 70 سنة، ولما سألنا رفضوا يخلونا نطلع العمارة، وأصريت أطلع عشان عندي 6 قطط، وبالفعل جبناهم، وبقى ممنوع الدخول البيت تماما، وللأسف نزلنا من البيت مفيش حتى فوطة".