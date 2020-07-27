بالصور.. إغلاق وتشميع 3 عيادات بالقصير للعمل بدون ترخيص

أصدر اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، قرارا رقم 160 لسنة 2020 بغلق ثلاث عيادات للعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار قانون العمل بالمنشآت الطبية.

وقامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية برئاسة إدارة التفتيش المالى والإدارى وبعضوية ممثلا من الشئون القانونية والشئون الإدارية؛ وعضوا من الإدارة الصحية وقسم شرطة القصير، الأحد، بتنفيذ قرار غلق 3 عيادات وتشمعيهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مدينة القصير إلى أن العيادات قامت بالعمل بدون ترخيص، وأن العيادات شملت عيادة بمنطقة الأمل وشارع العاشر من رمضان ومنطقة شنيشن، مؤكدا على عدم التهاون مع أى جهة مخالفة.