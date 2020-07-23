بسمة وهبة: كفاية طبطبة.. مصر تتعرض لأكبر حرب ومؤامرة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على فيديوهات الإخوان المضروبة، قائلة: "كفاية ملاوعة وكفاية طبطبة وكفاية تجميل للمصطلحات البلد تتعرض لأكبر حرب ومؤامرة من سنوات طويلة شوية بالإرهاب والتشكيك والسخرية والتحريض والأخبار المكذوبة، والحرب الأكبر التي ينفق عليها ملايين الدولارات هي حرب فبركة الفيديوهات".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الإخوان ينفقون الملايين عشان يكرهوك في بلدك، إنهم يكرهون مصر ومنهجهم إما الحكم أو الحرق، لكن بعينكم، وكل ألاعيبكم مكشوفة، وسنفضح فيديوهاتكم وسنرد على غلكم وحقدكم بفيديوهات حقيقية من أرض الواقع لإنجازات ومشروعات كبيرة وجودها على أرض مصر يوجعكم، لأنكم كنتم عاوزينها خراب، ردنا من أرض الواقع ".

وأوضحت: "الإخوان لسه مكملين في نفس لعبتهم القذرة، فهم جماعة فاشلة، وسلاحها الوحيد الشائعات والفبركة، وهذه الجماعة لاتعرف شيئا عن الحرب والخصومة بشرف، وسلاحهم لضرب مصر الآن هو الفبركة".