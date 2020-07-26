حصول 7 فنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة في جنوب سيناء

حصلت اليوم الأحد، 7 فنادق سياحية بمحافظة جنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وقال اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن الفنادق التي تسلمت شهادة السلامة الصحية هي (الوادي المقدس، دانيلا، كورال هيلز، القمر البدوي، اميجو، باندا، صلاح الدين)، وجميعهم جاهزين لاستقبال الوفود السياحية، وذلك عقب التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة، وفقٍا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأكد السكرتير العام، أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش والفحص لجميع الفنادق والمنتجعات السياحية، التي تقدمت للحصول على شهادة مزاولة النشاط السياحي، تباعًا.