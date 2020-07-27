محافظ بني سويف يتفقد كنترول التعليم الصناعي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، مقر لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية بنظام 3 سنوات "الكنترول" بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم.

وتابع المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به ما يقرب من ألف مُصحًح وُمقدًر درجات معظمهم من أبناء المحافظة والباقي مغتربين من خارجها، مطمئنا منهم على سير أعمال الكنترول الذي تم افتتاحه في مارس العام الماضي، حيث تبدأ منظومة العمل من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء يوميا، مطمئنا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

حضر الزيارة بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وسهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم، كامل أبوطالب مدير عام التعليم الفني، مصطفى يوسف رئيس الكنترول، اللواء محمود ضياء رئيس المدينة.

من جانبها أشارت سهام يوسف وكيلة الوزارة إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول، الذي يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 40 ألف طالبا وطالبة في 3 محافظات "المنيا، الأقصر وأسون"، وتشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف.

فيما أكد مصطفى يوسف رئيس الكنترول، أنه يجرى حاليا الأعمال الخاصة بالفرز والترقيم والتظريف لإجابات الطلاب في المحافظات الثلاث، وتستمر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات عقب انتهاء الإجازة وبالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية التي انطلقت مطلع الأسبوع الحالي وتُختتم في 13 أغسطس المقبل.

فيما أعرب العاملون بالكنترول عن تقديرهم للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على هذه اللفتة الطبية وحرصه على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل بها، وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بالشكل المنضبط والدقيق ودون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتيجة بعد اعتمادها من الوزارة.