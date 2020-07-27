محافظ بني سويف يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء عدد من المواقف والأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة لديها خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، موضحًا أن العمل يجري لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية، منها أن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة، سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة التي تفقد خلالها المحافظ عددًا من المواقع المقترحة لأسواق منظمة، لتكون بديلًا عن الأسواق العشوائية الموجودة داخل المدينة، وكذاك عددًا من المواقع المقترحة لنقل بعض المواقف أو خطوط سير معينة، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاه والمرور، حيث رافقه كلا من بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام.

وتفقد المحافظ قطعة أرض بمنطقة أحمد وهبة والتي يقترح أن يُنقل إليها عدد من الأسواق العشوائية بالمدينة، حيث طالب المحافظ بالرفع المساحي لها، وتقرير كامل به الإجراءات المطلوبة لتحويلها لمجمع أسواق، والأسواق المقترح نقلها بها، ومتطلبات توفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق ، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية والمرور لإعداد مقترح شامل للحركة المرورية والوضع العام بالمنطقة.

كما تفقد "غنيم" سوق ترعة البوصة الذي أقيم منذ 20 عامًا ولم يُستغل حتى الآن، حيث تفقد على الطبيعة متطلبات تشغيل السوق لاستقبال الباعة بالأسواق العشوائية بالمنطقة "جسر إسلام، وعلى مصباح، وترعة البوصة"، حيث كلف المحافظ مسؤولي المواقف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لرفع كفاءة المقر وتجهيزه، وتوفير عوامل الاستمرارية بالمكان من خلال توفير كافة التسهيلات بالسوق، ومد خطوط السرفيس إلى موقع السوق بالتنسيق مع المرور وغيرها من الإجراءات.

واستكمل محافظ جولته بتفقد عدد من المواقع المقترحة أسفل محور عدلي منصور للوقوف على الطبيعة على إمكانية نقل بعض المواقف بها، أو خطوط السير المتجهة لبعض المدن والقرى، وإمكانية نقل خطوط سير متجهة لبعض المحافظات، حيث أشار إلى أهمية تخفيف الضغط على بعض المواقف الحيوية بالمحافظة، مثل موقف "محيي الدين" الذي يكتظ بخطوط السير لداخل المحافظة وخارجها، بجانب إمكانية نقل موقف سيارات مركزي الواسطى وناصر بالمدينة، حيث يعتبر الموقع الحالي غير مناسب.