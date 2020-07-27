"فودة" يتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح ممشى أهل مصر بطور سيناء

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينه طور سيناء، حيث رافقه اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ أهم المشروعات التي قارب الانتهاء منها كمرحلة أولى بمدينة الطور، وشملت إعادة الرصف لبعض طرق المدينة، وتطوير الكورنيش بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وكذلك تطوير شارع 306، والذي يوفر فرص عمل للشباب من خلال إقامة أكشاك لتقديم خدمات من خلالها للزائرين وقاصدي المدينة.

وأعلن المحافظ افتتاح ممشي أهل مصر بعد غد الأربعاء، حتى يستطيع المواطنون التمتع والتنزه به خلال فترة عيد الأضحى، ووجه بإقامة حفل مسائي لأهالي المدينة يوم الخميس الذي يوافق وقفة العيد وإقامة عدد من الاستراحات والمظلات.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب الانتهاء من تطوير مدينه طور سيناء سيتم العمل على تطوير باقي المدن بالتوالي، لافتًا إلى إقامة مدينة سانت كاترين الجديدة.

وأعلن المحافظ أن المرحلة الثانية من تطوير مدينه طور سيناء تبدأ في 1 سبتمبر المقبل، وتشمل تطوير المسرح الصيفي المكشوف التابع للثقافة، وتقسم تكلفته بالتساوي بين المحافظة ووزارة الثقافة.