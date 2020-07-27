بالأسماء.. 42 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ بقنا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح، وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن"، أسماء 42 مرشحا، يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة قنا.

1- أبوالنجا محمود عثمان المحرزى

2- محمد كمال محمود موسى

3- عبدالراضى عربى محمد محمدحسن

4- سيداحمد فؤاد محمد ابوزيد

5- عبدالصمد عبداللطيف أحمد محمد

6- أشرف عبدالوهاب محمد محمود

7- أحمد ربيع محمد يوسف

8- علاء الدين حلمى إبراهيم محمود

9- مصطفى كمال عبدالوهاب موسى

10- الحسن على عباس عبدالسلام

11-خالد حماده قاسم محمد الشاذلى

12- سيد على محمد حامد

13- مساعد فارس محمد عمر

14- ابتسام محمد احمد مرعى

15-علاء الدين عزوز محمود اسماعيل

16- عربى ابوزيد احمد بدرى

17- عاطف محمد كمالى فكار

18- محمودالكبير الصغير ابراهيم احمد

19- يامنه محمود محمد حفنى

20- محمود السنوسى محمود سليمان

21- أحمد إبراهيم الأمير محمود

22- نان نصر الله زكى حنس

23- جمال عبدالله إسماعيل رشوان

24- رضا فتحى رسلان حسين الشريف

25- عصام عطا الله محمد بهلول

26- هانى محمود توفيق أبوزيد

27- منصور حميد عبدالرحيم مغربى

28- كواعب أحمد محمد حسين

٢٩- محمود أبوبكر أحمد أحمد

30- حسين أحمد على إسماعيل معتوق

31- أشرف حافظ عبداللطيف أحمد

32- محمود أبوالسعود أحمد الشرقاوى

33- عماد برتي ديمتري حزقيال

34- أسيا محمد أحمد جمعة

35- عياد صبري حبيب سلامة

36- سناء حسان طايع علي

37- صادق فتحي صادق سيد

38- حمام على عمر عبد الله

39- هشام فهمي محمد حسن

40- نبيل بخيت محمد سيد

41- عبدالله أبو العلا مرعي إبراهيم

42 عبدالفتاح حسن أحمد دنقل.